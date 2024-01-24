تراند اليوم : مصر .. الحكم على امرأة أزعجت زوجها برسائل على الواتساب!

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة أزعجت زوجها برسائل على تطبيق "الواتساب"، وغرمتها مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا .

وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24" تعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي من عام 2023، عندما تقدم الزوج بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق "واتساب" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.