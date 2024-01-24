عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول الضار ويعتبر مخزن للفيتامينات والطاقة ...ماهو ؟

الخميس 24 مارس 2022 الساعة 09:28

كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، اليوم الخميس، عن أحد أنواع المكسرات الشهيرة الذي يعتبر مخزنًا للفيتامينات، وينتج الطاقة، ويخفض الكوليسترول الضار.

وأوضح "الشهري" في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن "الكاجو يحتوي على الزنك، الفوسفور، والمنغنيز، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والألياف التي تكافح الإمساك".



.