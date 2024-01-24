ضباب خفيف على عدد من محافظات المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، غدًا، إلى ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية "3 - 5" كم، على محافظات العلا وخيبر والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمرّ حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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