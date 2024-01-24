ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوستاريكا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 3:26 مساءً

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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