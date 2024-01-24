تراند اليوم : شاهد..ليبيون ينقذون 3 سودانيين بعدما فقدوا في الصحراء.. وأحدهم يفاجئهم بردة فعله

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عثور شباب ليبيين على سوداني فقد في الصحراء وبعد إنقاذه طلب منهم البحث عن إخوانه، وتم إنقاذهم جمعيا.

وأظهر الفيديو عدد من الشباب الليبيين يسيرون بسيارتين وسط الصحراء، وعثروا على سوداني يجلس على الأرض وبدا عليه التعب والإرهاق، فيما ردد الشباب: "الله أكبر".

وأبان الفيديو الشباب يطمئنون على الرجل السوداني وقدموا له عصير، فيما طلب منهم السوداني البحث عن إخوانه، واستجابة له الشباب وعثروا على إخوانه وبحوزتهم عدد من الأغنام التي كانوا يرعونها في الصحراء.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر الرجل السوداني وهو يشعر بالسعادة، وقام بذبح عدد من الأغنام تكريما للشباب الذين قاموا بإنقاذهم.