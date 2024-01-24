تراند اليوم : بالفيديو : الفريق المشترك لتقييم الحوادث يرد على الادعاء باستهداف منطقة سكنية بمحافظة صعدة ومقتل 3 رجال

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صحيفة الخليج 365 - واس : صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء باستهداف جوي على (منطقة سكنية) في (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (07 / 12 / 2021م) عند الساعة (11) مساءً قتل (3) رجال نتيجة لاستهداف جوي على منطقة سكنية في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07 / 12 / 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) محل الادعاء.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (06 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م) كما ورد بالادعاء.