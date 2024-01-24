تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من مستشار تربوي على خبر التحقيق مع معلمة بسبب حلم طالبة في إحدى مدارس المملكة

صحيفة الخليج 365: علق المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي على واقعة تقديم طالبة شكوى ضد معلمتها بعدما رأتها في الحلم تقوم بضربها.

يجب رد اعتبار المعلمة

وقال الحمادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج سيدتي: الموضوع مثير للجدل نوعا ما، فإذا كانت الطالبة رفعت الشكوى على أنها مجرد حلم رأته في المنام فهذه إشكالية على اللجنة وعلى الأسرة ويجب رد اعتبار المعلمة ومحاسبة من رفع الشكوى.

شكوى كيدية

وتابع: أيضا هناك نظام في التعليم إذا ثبت أن هذه الشكوى كيدية وغير صحيحة أن يخصم من الطالبة 15 درجة من السلوك، ويحتمل أن تكون الطالبة تعرضت لضغط نفسي وجسدي تسبب في هذا الحلم.

وأضاف: اللجنة عملها صحيح ولكن يبدو أن الطالبة خبأت موضوع الحلم حتى وصلت اللجنة للمدرسة، ويكثر في منصة تواصل هذه الشكاوى.

تغيير نظام الشكاوى