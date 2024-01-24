شكرا لمتابعة خبر عن رحالة كويتي: ما شفت ولا حفرة بشوارع السعودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرحالة ومشهور سناب شات الكويتي مبارك الجميلي بجودة طرق المملكة ، أثناء زيارته لها .

وقال الرحالة الكويتي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “سناب شات” : ” أنا مثبت الجوال على السيارة ، شوف الطريق كأنك راكب طيارة بدون مطبات هوائية ، ما في حفرة ، ليش لأن مسؤول الطرق يشتغل بذمة وضمير ” .

وأضاف : شكراً مسؤول الطرق ، ماشي حتى الآن 1500 كم ، وما شوفت حفرة ولا حصاة ، الطريق كأنه خد طفل ناعم ” .

وحاز مقطع المشهور الكويتي على تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحد المغردين : ” شوارع وطرق السعودية عالمية” .