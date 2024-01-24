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القحطاني: توقعات بتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وجبل اللوز والمناطق المحيطة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وجبل اللوز والمناطق المحيطة منتصف الأسبوع القادم.

وقال القحطاني:” من المتوقع انخفاض درجات الحراراة بشكل ملحوظ وقد نسجل درجة الصفر المئوية على الحدود الشمالية من المملكة “.

وأضاف”مازال أمامنا أكثر من شهر في فصل الشتاء ،نتوقع موجات مقبلة قد تساهم بانخفاض درجات الحرارة.وشتاء هذا العام دافئ نسبيا “.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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