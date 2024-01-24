شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: توقعات بتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وجبل اللوز والمناطق المحيطة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وجبل اللوز والمناطق المحيطة منتصف الأسبوع القادم.

وقال القحطاني:” من المتوقع انخفاض درجات الحراراة بشكل ملحوظ وقد نسجل درجة الصفر المئوية على الحدود الشمالية من المملكة “.

وأضاف”مازال أمامنا أكثر من شهر في فصل الشتاء ،نتوقع موجات مقبلة قد تساهم بانخفاض درجات الحرارة.وشتاء هذا العام دافئ نسبيا “.