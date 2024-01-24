شكرا لمتابعة خبر عن نقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة لاستكمال علاجهم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت سفارة ‎المملكة لدى جمهورية ‎مصر العربية اليوم الأربعاء بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، ونقل ثلاث حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار ‎القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم في ‎المملكة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية السعودية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج.

كما رافق الحالات الطبية الحرجة بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين بالسفارة، مع صادق الدعوات لهم الشفاء العاجل.