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نقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة لاستكمال علاجهم في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - قامت سفارة ‎المملكة لدى جمهورية ‎مصر العربية اليوم الأربعاء بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، ونقل ثلاث حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار ‎القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم في ‎المملكة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج.

كما رافق الحالات الطبية الحرجة بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين بالسفارة، مع صادق الدعوات لهم الشفاء العاجل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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