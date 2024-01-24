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شكرا لمتابعة خبر عن نقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة لاستكمال علاجهم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قامت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، ونقل ثلاث حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم في المملكة.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية السعودية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج.
كما رافق الحالات الطبية الحرجة بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين بالسفارة، مع صادق الدعوات لهم الشفاء العاجل.