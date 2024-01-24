"الدفاع المدني" يحذّر من تقلُّبات جوية تؤثّر على معظم المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديريةُ العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن ،آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثّرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثّر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية والجوف.

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