تراند اليوم : "وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 قبلي" .. شاهد : الإعلامية المصرية ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتهدده بالقضاء

صحيفة الخليج 365: فتحت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، النار على طبيب تجميل شهير واتهمته بتشويه وجهها، وذلك بعدما زارته لعمل إجراء تجميلي.

ونشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا مصحوبا بوجهين ادعى الطبيب أنهما لريهام سعيد، قبل وبعد جراحة التجميل، لكن الأخيرة نفت أن تكون صورة (قبل) لها.

وعلقت ريهام على الصورة قائلة : "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟".

هددته باللجوء للقضاء

وأضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي.. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.. أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها.