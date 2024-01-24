شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق 29 نوعا من مخالفات البناء في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة العاصمة المقدسة إلى ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال.

وأوضحت، أنه جدول الجزاءات المحدث شمل تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة، حيث جاءت المجموعة الخاصة بمخالفات البناء العامة (29) نوعا من المخالفات، منها (12) مخالفة جسيمة قد تصل الغرامة في بعضها إلى 10.000 ريال، كونها قد تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم، فيما شمل الجدول (17) مخالفة غير جسيمة يتم التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة لتصحيحها ومن ثم يتم تطبيق الغرامة.

ونوهت الأمانة، بأنه يمكن الاطلاع على ذلك من المخالفات الواردة في الجدول عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق بلدي، مؤكدة على الصعيد ذاته أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بكافة الأنظمة وسلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت، إلى جانب نشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين والعاملين في المنشآت ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة.

جدول الجزاءات المحدث: