بدء تطبيق 29 نوعا من مخالفات البناء في مكة

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وأوضحت، أنه جدول الجزاءات المحدث شمل تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة، حيث جاءت المجموعة الخاصة بمخالفات البناء العامة (29) نوعا من المخالفات، منها (12) مخالفة جسيمة قد تصل الغرامة في بعضها إلى 10.000 ريال، كونها قد تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم، فيما شمل الجدول (17) مخالفة غير جسيمة يتم التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة لتصحيحها ومن ثم يتم تطبيق الغرامة.
ونوهت الأمانة، بأنه يمكن الاطلاع على ذلك من المخالفات الواردة في الجدول عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق بلدي، مؤكدة على الصعيد ذاته أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بكافة الأنظمة وسلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت، إلى جانب نشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين والعاملين في المنشآت ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة.
جدول الجزاءات المحدث:
- تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة.
- 29 نوعا من المخالفات لمجموعة البناء.
- 12 مخالفة جسيمة قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف.
- 17 مخالفة غير جسيمة يتم التنبيه على أصحابها.
- إعطاؤهم مهلة لتصحيحها ومن ثم يتم تطبيق الغرامة.
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