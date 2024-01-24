شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عشبة برخص التراب بها معجزة ربانية تتحدى الزمن: تنشط العقل وتقوي الذاكرة، تكافح علامات الشيخوخة، تحفز نمو الشعر، وتطيل الأعمار... اكتشفوا هذا السر الطبيعي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد العلم الحديث على أهمية البقدونس الصحية والجمالية.و يعتبر البقدونس عنصرا أساسياً من عناصر المطبخ خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا حيث يضاف الى العديد من الأطباق الرئيسية ويتميز بخصائصه العلاجية العديدة لاحتوائه على كمية لا بأس بها من الحديد الفسفور المنجنيز الكالسيوم فيتامين (ب) و نسبة كبيرة من فيتامين (ج) قد تعادل نسبة فيتامين (ج) الموجودة في الليمون والبرتقال فتعرفوا معنا على أبرز فوائد البقدونس الصحية

يحارب الشيخوخة

يلعب البقدونس دورا رئيسيا في مقاومة أمراض الشيخوخة حيث أنه يعمل على تنشيط الذاكرة يحد من النسيان المتكرر والإصابة بالزهايمر يعمل على تحسين النظر وتنشيط وتقوية خلايا المخ والاعصاب.

فوائد البقدونس للبشرة

يساعد على تنقية البشرة من الشوائب زيادة نضارتها وازالة البثور والحبوب عن طريق غسل الوجه بماء البقدونس ويستخدم مرتين فى اليوم صباحا و مساء لمدة اسبوع.

البقدونس للقلب

يعمل على اذابة الدهون الثلاثية مما يساهم في خفض نسبة الكولسترول في الدم ,كما أنه يحمي من نوبات القلب وتصلب الشرايين. يحمي من الاصابة بالجلطات القلبية.

البقدونس للشعر

لإحتوائه على العديد من الفيتامينات المعادن يعد البقدونس عنصرا أساسيا للحفاظ على صحة الشعر ومنعه من التساقط يفيد جدا عمل أقنعة للشعر تحتوي على ماء البقدونس لحمايته من التقصف والاحتفاظ برطوبته.

شاي البقدونس للتنحيف

يعتبر شاي البقدونس من أكثر أنواع شاي التخسيس شيوعا لتنزيل الوزن يساهم في تخليص الجسم من السموم حيث أنه يعمل كمدر للبول مدر للعرق مما يساعد الجسم في التخلص من الماء الزائد بالجسم بالاضافة الى فوائده الصحية للجهاز الهضمي والتخلص من الامساك النفخة ومشاكل القولون.

كانت هذه تفاصيل خبر عشبة برخص التراب بها معجزة ربانية تتحدى الزمن: تنشط العقل وتقوي الذاكرة، تكافح علامات الشيخوخة، تحفز نمو الشعر، وتطيل الأعمار... اكتشفوا هذا السر الطبيعي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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