خالد الفيصل يشكر رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، نظير جهودهم في حل 93 قضية خلال العام 2023.

وثمّن الفيصل الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في حل القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، بما يُسهم في نشر ثقافة التسامح والتجاوز والعفو بين أفراد المجتمع دون إكراه.