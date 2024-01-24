شكرا لقرائتكم خبر أمن الدولة: المملكة رائدة في مكافحة جرائم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، العقيد تركي الحربي أن تجربة ريادة المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان. وأوضح في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان «التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول»، والتي عقدت في مملكة البحرين، أن المملكة تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة، خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: المملكة رائدة في مكافحة جرائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.