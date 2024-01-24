تطوير مهارات 50 متخصصا إعلاميا من 30 جهة حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث مقر البرنامج التدريبي «مهارات إعداد الخطط الإعلامية (تخطيط)» الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وذلك في يومه الختامي، ناقلا إلى المتدربين والمدربين تحيات وزير الإعلام سلمان الدوسري، وحرص منظومة الإعلام على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة في تخصصات الإعلام، للارتقاء بالكوادر الإعلامية والنهوض برسالة الإعلام. واطّلع على مختلف مسارات البرنامج التدريبي، مؤكدا أهمية البرامج المعرفية للإسهام في توحيد الجهود الإعلامية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخطط الوطنية في جوانبها الإعلامية والاتصالية. واختتم مركز التواصل الحكومي مساء أمس النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمه لمتدربي الجهات الحكومية، وشارك فيه 50 متخصصا إعلاميا من 30 جهة على مدى 3 أيام، وذلك في إطار مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية، ورفع جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الإعلامية والوصول بها إلى مستوى الاحترافية، كي تقوم بدورها وتؤدي رسالتها في دعم المشروعات الوطنية التحولية إعلاميا. وقدم البرنامج خبراء مختصين في تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية المحلية والدولية في مجالات التخطيط والاستراتيجيات الإعلامية.

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