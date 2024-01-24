شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 34 كائنا فطريا في محمية الوعول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت صباح أمس في أرض وسماء المحمية 20 من ظباء الإدمي، و14 طائرا من ضمنها نسور، وقطا، وبوم، لتؤدي هذه الكائنات أدوارها البيئية وتسهم في تعزيز التنوع الأحيائي وتدعم ملف المحمية لإدراجها في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في محمية الوعول يأتي في ظل حرص المركز على تحقيق مستهدفاته في استدامة الحياة الفطرية، والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة.
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