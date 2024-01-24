مجمع الملك سلمان العالمي يدشن برنامجا لإعداد الخبراء

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ويهدف برنامج «خبير» إلى تشكيل مجتمع خبراء في تعليم اللغة العربية للنّاطقين بغيرها من الممارسين الحاليين؛ لتعليم اللغة العربية، وتطوير نموذج متميز في تعليم اللغة العربية لغة ثانية، فضلا عن تأهيل الأساتذة والمختصين، وإثراء خبراتهم العلمية.
وحدد المجمع 3 أسابيع لكل برنامج من البرامج التدريبية، على أن يكون الأسبوع الثالث مخصصا لتقديم مشروع تطبيقي عبر منصة رقمية، ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في أربعة مجالات علمية، وهي: تصميم برامج تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، وتصميم برامج تعليم اللغة العربية افتراضيا، وبناء الاختبارات اللغوية، وبناء المواد التعليمية اللغوية، ومن المقرر أيضا إقامة البرامج التدريبية في عدد من مدن المملكة، ويستقبل المجمع مشاركات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج؛ بالتسجيل عبر الرابط: (regForm (ksaa.gov.sa)).
أهداف برنامج خبير:
- تشكيل مجتمع خبراء في تعليم اللغة للناطقين بغيرها.
- تطوير نموذج متميز في تعليم اللغة العربية لغة ثانية.
- تأهيل الأساتذة والمختصين، وإثراء خبراتهم العلمية.
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