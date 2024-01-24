مجمع الملك سلمان العالمي يدشن برنامجا لإعداد الخبراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برنامج إعداد الخبراء المكثف (خبير)، وهو برنامج تدريبي لغوي مكثف، موجه إلى المختصين باللغويات التطبيقية، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفقا لضوابط وشروط معينة للالتحاق به؛ إذ إن المشاركين يخضعون فيه إلى التدريب (حضوريا) في 4 مجالات علمية تخدم ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على أيدي نخبة من المختصين، ابتداء من 28 من يناير حتى 13 مارس المقبل.

ويهدف برنامج «خبير» إلى تشكيل مجتمع خبراء في تعليم اللغة العربية للنّاطقين بغيرها من الممارسين الحاليين؛ لتعليم اللغة العربية، وتطوير نموذج متميز في تعليم اللغة العربية لغة ثانية، فضلا عن تأهيل الأساتذة والمختصين، وإثراء خبراتهم العلمية.

وحدد المجمع 3 أسابيع لكل برنامج من البرامج التدريبية، على أن يكون الأسبوع الثالث مخصصا لتقديم مشروع تطبيقي عبر منصة رقمية، ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في أربعة مجالات علمية، وهي: تصميم برامج تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، وتصميم برامج تعليم اللغة العربية افتراضيا، وبناء الاختبارات اللغوية، وبناء المواد التعليمية اللغوية، ومن المقرر أيضا إقامة البرامج التدريبية في عدد من مدن المملكة، ويستقبل المجمع مشاركات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج؛ بالتسجيل عبر الرابط: (regForm (ksaa.gov.sa)).

أهداف برنامج خبير: