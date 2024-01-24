شكرا لقرائتكم خبر إعانات مالية لـ13 ألف أسرة من أيتام مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرصا من الجمعية على تخفيف الأعباء المالية على الأسر، قدمت إعانات لـ 13,639 مستفيدا من الأسر الأشد احتياجا بمبلغ 8,357,700 ريال، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى؛ وعن الخدمات الموسمية، استفاد 366 فردا من كسوة الشتاء خلال العام الماضي، واستفادت 800 أسرة من المساعدات الطارئة والمقدرة بمبلغ 121,474 ريالا.
من خدمات الجمعية:
- 118,654 إجمالي الخدمات في 2023.
- كفالة 7,254 يتيما من الجنسين.
- مبلغ الكفالة 33,534,700 ريال.
- إتمام كفالة 180 أم يتيم.
- مبلغ الكفالة 546,591 ريالا.
- تسديد فواتير الكهرباء لـ175 مستفيدا.
- مبالغ الكهرباء 109,700 ريال.
- تأثيث 88 منزلا بمبلغ 113,539 ريالا.
- دعم 32,527 مستفيدا بسلال غذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعانات مالية لـ13 ألف أسرة من أيتام مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.