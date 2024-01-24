إعانات مالية لـ13 ألف أسرة من أيتام مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت تقديم إعانات مالية لـ 13 ألف أسرة من الأيتام، حققت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين» خلال 2023 العديد من الإنجازات الحافلة التي ترتقي إلى تطلعات ورضا المستفيدين، حيث بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها الجمعية للأسر 118,654 خدمة، كما تسعى الجمعية لتقديم العديد من الخدمات النوعية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة، حيث قامت خلال العام الماضي بكفالة 7,254 يتيما من الجنسين، بمبلغ 33,534,700 ريال، وإتمام كفالة 180 أم يتيم بمبلغ 546,591 ريالا، إضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء لـ 175 مستفيدا بمبلغ 109,700 ريال، وتأثيث 88 منزلا بمبلغ 113,539 ريالا، ودعم 32,527 مستفيدا بسلال غذائية بمبلغ 2,791,843 ريالا، إضافة إلى توفير 376 حقيبة تعليمية بمبلغ 59,981 ريالا. وحرصا من الجمعية على تخفيف الأعباء المالية على الأسر، قدمت إعانات لـ 13,639 مستفيدا من الأسر الأشد احتياجا بمبلغ 8,357,700 ريال، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى؛ وعن الخدمات الموسمية، استفاد 366 فردا من كسوة الشتاء خلال العام الماضي، واستفادت 800 أسرة من المساعدات الطارئة والمقدرة بمبلغ 121,474 ريالا. من خدمات الجمعية: 118,654 إجمالي الخدمات في 2023.

كفالة 7,254 يتيما من الجنسين.

مبلغ الكفالة 33,534,700 ريال.

إتمام كفالة 180 أم يتيم.

مبلغ الكفالة 546,591 ريالا.

تسديد فواتير الكهرباء لـ175 مستفيدا.

مبالغ الكهرباء 109,700 ريال.

تأثيث 88 منزلا بمبلغ 113,539 ريالا.

دعم 32,527 مستفيدا بسلال غذائية.

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