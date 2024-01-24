شكرا لقرائتكم خبر كاوست تدفع بـ45 شابا للاستفادة من بيئة الابتكار في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بـ45 شابا من المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة وطلاب الدراسات العليا، ورواد الأعمال الطموحين من المملكة، لخوض مضمار معسكر شينتيك للتقنيات «ShenTech»، والذي يعد أول برنامج ابتكاري بمدينة شينزن الصينية.

ويمثل هذا التجمع الذي نظمته الجامعة في يناير الجاري بالتعاون مع أكاديمية شينزن إنوكس «InnoX»، وسيلة للاستفادة من بيئة الابتكار والتقنية في الصين، ويهدف إلى تزويد المشاركين باستراتيجيات الأعمال والمهارات التقنية اللازمة، لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات جاهزة للتسويق لمواجهة التحديات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التبادل التقني والمعرفي بين الصين والمملكة.

كما تتواءم مع أهداف المملكة الرامية لتوسيع شراكاتها التقنية مع الصين. وتعد «شينزين» التي يشار إليها غالبا باسم «وادي السيليكون» الصيني، مركزا رائدا للابتكار البحثي والتسويق والإنتاج الاقتصادي.

من جانبه، أوضح العميد المؤسس لأكاديمية شينزن إنوكس الأستاذ الزائر المتميز في «كاوست» البروفيسور زيزيانغ لي، أن العالم يتشكل وبشكل متزايد خلال اختراعاتنا التقنية التي أصبحت ضرورية اليوم، مما يعني أن هناك حاجة متزايدة إلى المبتكرين الذين يمكنهم التنقل في هذه التضاريس المعقدة في القرن الـ21 وما بعده، منوها بأن دوره كمؤسس ومهندس ومعلم، هو إعداد هؤلاء القادة الجدد ليكونوا مفكرين نقديين ورواد أعمال متمرسين.

ماذا يقدم معسكر شينتيك للتقنيات؟