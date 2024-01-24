شكرا لقرائتكم خبر توعية الأطفال بأساليب التصفح الآمن للإنترنت والمصطلحات السيبرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أركان معرض برنامج «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الرابعة بمنطقة الباحة حضورا لافتا من أهالي المنطقة بكل فئاتهم العمرية.

ويحتوي المعرض الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، على 4 أجنحة تفاعلية لإثراء تجربة الزائر، مع تقديم التوصيات السيبرانية والجلسات الإرشادية للأطفال، والشباب، وأولياء الأمور، إضافة إلى قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى فئات المجتمع كافة.

وجذب جناح «الأطفال» في المعرض عددا من أطفال المنطقة، حيث يستعرض الجناح عددا من البرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافية سيبرانية عالية لدى فئة الأطفال عبر محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرف على المصطلحات السيبرانية، وكذلك إتاحة مجموعة من الأنشطة والألعاب الافتراضية التوعوية المتنوعة.

ويعد معرض برنامج «آمن» أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتدادا للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع كافة، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.