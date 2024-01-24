دبلوم الترميز والفوترة الطبية بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الدبلوم المتوسط العام في الترميز والفوترة الطبية، بالشراكة مع الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية (AHIMA)، الذي جرى تصميمه واستحداثه في قسم تقنية المعلومات الصحية بالكلية التطبيقية بالجامعة، متضمنا مواد إعدادية عامة في المجال الصحي، ومواد في اللغة الإنجليزية، ومواد في التأمين الطبي، وأخرى في الترميز الطبي. وصمم البرنامج الذي حددت مدة دراسته بسنتين دراسية مع 6 أشهر تدريب، وفق نظام الترميز الطبي المتبع في المؤسسات الصحية بالمملكة، حيث يأتي إطلاق البرنامج نظرا لحاجة سوق العمل في المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في المملكة إلى هذا التخصص، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

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