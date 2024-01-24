اخبار السعوديه

حلم يتسبب في إحالة معلمة للتحقيق وتربوي يُعلق..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن حلم يتسبب في إحالة معلمة للتحقيق وتربوي يُعلق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة غريبة من نوعها ، تفاجأت معلمة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية بفتح تحقيق معها بعدما قدمت طالبة شكوى ضدها بعدما رأتها في الحلم تقوم بضربها .

ومن جانبه ، علق المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي على هذه الواقعة ، قائلاً : ” الموضوع حقيقي مثير للجدل ، إذا كانت الطالبة رفعت الشكوى وكتبت فيها أنها مجرد حلم رأته في المنام ، وعلى اللجنة التي قامت بالتحقيق وأسرة الطالبة رد اعتبار المعلمة ” .

وتابع خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» ، أن هناك نظام في وزارة التعليم ، حيث إذا ثبت أن هذه الشكوى كيدية يُخصم من الطالبة 15 درجة من السلوك بالإضافة إلى تعهد من قبل الطالبة وولى الأمر ، مضيفاً احتمال أن يكون جزء من الشكوى صحيح إذا كانت الطالبة تعرضت للإيذاء النفسي أو الجسدي من قبل المعلمة .

كما اقترح بضرورة تغيير نظام الشكاوى من ناحية برنامج التواصل وتكون الشكاوى فقط في الأمور الكبيرة التي تمس الوطن أو الدين أو الأفكار المنحرفة المساس بالأخلاق ، بينما مشاكل الطلاب والمعلمين فيكون حلها من قبل مدير المدرسة أو المكاتب التعليمية .

واختتم حديثه بأن التعليم وضعت عقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال في حالة الإساءة للمعلم لفظياً أو جسدياً .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا