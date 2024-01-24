شكرا لمتابعة خبر عن حلم يتسبب في إحالة معلمة للتحقيق وتربوي يُعلق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة غريبة من نوعها ، تفاجأت معلمة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية بفتح تحقيق معها بعدما قدمت طالبة شكوى ضدها بعدما رأتها في الحلم تقوم بضربها .

ومن جانبه ، علق المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي على هذه الواقعة ، قائلاً : ” الموضوع حقيقي مثير للجدل ، إذا كانت الطالبة رفعت الشكوى وكتبت فيها أنها مجرد حلم رأته في المنام ، وعلى اللجنة التي قامت بالتحقيق وأسرة الطالبة رد اعتبار المعلمة ” .

وتابع خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» ، أن هناك نظام في وزارة التعليم ، حيث إذا ثبت أن هذه الشكوى كيدية يُخصم من الطالبة 15 درجة من السلوك بالإضافة إلى تعهد من قبل الطالبة وولى الأمر ، مضيفاً احتمال أن يكون جزء من الشكوى صحيح إذا كانت الطالبة تعرضت للإيذاء النفسي أو الجسدي من قبل المعلمة .

كما اقترح بضرورة تغيير نظام الشكاوى من ناحية برنامج التواصل وتكون الشكاوى فقط في الأمور الكبيرة التي تمس الوطن أو الدين أو الأفكار المنحرفة المساس بالأخلاق ، بينما مشاكل الطلاب والمعلمين فيكون حلها من قبل مدير المدرسة أو المكاتب التعليمية .

واختتم حديثه بأن التعليم وضعت عقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال في حالة الإساءة للمعلم لفظياً أو جسدياً .