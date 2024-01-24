تحذير من تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة الى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.
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