تراند اليوم : شاهد: أحدث ظهور للشيخة "موزة" والدة أمير قطر بفعاليات المدينة التعليمية بالدوحة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول ، أحدث ظهور للشيخة "موزة" والدة أمير قطر ، خلال مشاركتها فعاليات المدينة التعليمية بالدوحة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم .

وظهرت الشيخة موزة في الفيديو خلال استقبالها أثناء دخولها المدينة التعليمية ، ومشاركتها للفعاليات المقامة على هامش الجلسة النقاشية التي تنظمها مؤسسة المدينة التعليمية .

وأبانت لقطات من الفيديو الشيخة موزة وهي تتحدث مع الأطفال المشاركين في الفعاليات ، حيث استعرض عدد من الأطفال أعمالهم التي يشاركون بها في الفعاليات .

وأوضح الفيديو تفاعل الشيخة موزة مع الأطفال وتشجيعهم على التطوير والثناء على أعمالهم .