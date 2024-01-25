تراند اليوم : بالفيديو .. الجراح " الجهني" يكشف عن تعرض امرأة لمرض خطير بعد إجرائها عملية تكميم.. ويعلق: أصيبت بضمور بالدماغ وأصبحت مثل الطفلة

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري جراحة مخ وأعصاب الدكتور "هاني الجهني"، عن مخاطر تأثير عمليات التكميم على الدماغ.

وقال "الجهني" في مقطع فيديو متداول، إن هناك أشخاص خضعوا لعمليات التكميم ثم عانوا من مشاكل أخرى.

وأوضح أن هناك امرأة متزوجة في عمر الثلاثين، بعدما خضعت لعملية تكميم، أصيبت بضمور في الدماغ بسبب النقص الشديد في الفيتامينات.

وأضاف: المرأة أصيبت بضمور في الدماغ وأصبحت مثل الطفلة، وجاني شاب مصاب بشلل في الأقدام، والسبب أنه خضع لعملية تكميم، ونقصت لديه الفيتامينات، وكان عنده مشكلة في الظهر، عضلاته ذابت بسبب نقص الوزن.

كما استعرض خلال المقطع، صورة لظهر الشاب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشار إلى أن نقص الفيتامينات يؤثر على الأعصاب بشكل كبير، خاصة لدى الحالات التي خضعت لعمليات التكميم، وعمليات تصغير المعدة.