تراند اليوم : " سأقاضيها بالمحاكم"…طبيب التجميل نادر صعب يتوعد بمقاضاة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة التشهير بعد اتهامها له بتشويه وجهها

صحيفة الخليج 365: علق طبيب التجميل اللبناني " نادر صعب" على اتهام الإعلامية " ريهام سعيد " له بتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخراً في المستشفى الخاص به في بيروت.

وقال نادر صعب : حضرت ريهام لعندي قبل 10 أشهر ، لإجراء عملية شد للوجه والتخلص من مشاكل كانت تعاني منها نتيجة عمليات سابقة ، وأجريت العملية لها وراضي عنها جدأ بعد أن رأيت النتيجة خلال مقابلتها الإعلامية بعد العملية .

وتابع: عملية ريهام من أجمل النتائج التي تحصل عليها أي سيدة بعد عملية شد للوجه ، ما بعرف أين التشوهات التي تحكي عنها .

وواصل: طبيعي بعد اي عملية يكون عندنا تورم أو ندبات لكن كل هذا مؤقت ، اليوم أنا عم بشوف نتيجة شد وجه من أجمل العمليات وطالعة مثل القمر .

واستكمل: أنا راح أقاضيها بالمحاكم وما راح أتهاون أو أتنازل عن حقي أبدا .