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تراند اليوم : لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين ببطولة كأس آسيا

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لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين ببطولة كأس آسيا

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صحيفة الخليج 365: طالب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار ، بسحب الجنسية الإسرائيلية من اللاعب عطا جابر ، بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر ، واصفا جابر بـ " الخائن ".

ولعب جابر في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.وفقا لـ " العربية" .

يٌشار إلى أن المنتخب الفلسطيني بلغ دور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة .

لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين ببطولة كأس آسيا
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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