تراند اليوم : "لو دخلنا في تحديات عمرنا مش هنبقى زيها".. بالفيديو.. مقيم "مصري" يكشف أبرز الأسباب التي تجعل أي شخص يحترم السعودية

صحيفة الخليج 365: وثق شاب مصري مقطع فيديو، كشف خلاله عن أسباب تجعل أي شخص يحترم السعودية عن قناعة، مشيرا إلى أن المملكة أذكى دولة عربية.

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وقال خلال الفيديو :"اللي بيحصل أن كل يوم في السعودية يحدث تطوير سواء في القرارات أو القوانين التي تحمي المقيم والمواطن من شر نفسه ومن شر اللي حواليه، أي مشكلة يتم اكتشافها يعقبها صدور قرار جديد يحمي الشخص واللي حواليه".

وتابع:"عشان كذا السعودية رقم واحد وحاليا في الصدارة، والمفروض باقي الدول العربية لازم تفكر بنفس الطريقة عشان تكبر، ولو دخلنا في تحديات عمرنا ما هنبقى زيها".