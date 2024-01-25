"منطقة وندر جاردن" بموسم الرياض.. أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 8:47 مساءً

تزخر منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، بتنوُّع أشكال المتعة التي تُلبِّي جميع الاحتياجات، وتُرضي كل الأذواق.. ففي قلب منطقة الفراشات يُقدِّم متجر Lift تجارب توقد الفن بداخل الأطفال، ويقدمها بقالب تعليمي مليء بالمتعة. ويعيش الأطفال في زوايا المتجر رحلة استثنائية مع الألوان؛ إذ تتيح تجارب الرسم والتلوين بمتجر Lift تعلُّم فنون الرسم على الأكريليك باستخدام مجموعة واسعة من الألوان. ويحرص القائمون على التجربة على مساعدة الأطفال بكل الوسائل اللازمة، وتحضيرهم للتجربة عبر ارتداء الزي الخاص بالتلوين. ويستقبل المتجر الأطفال بمختلف الأعمار يوميًّا من الساعة الـ4:00 مساء حتى الساعة الـ12:00 بعد منتصف الليل. وتزهو منطقة "وندر جاردن" بكونها أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، وتأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time؛ إذ تتميز بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب احتوائها على أكثر من 70 لعبة وتجربة، ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو، ومنطقة المجسمات الفنية.

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