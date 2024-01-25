انت الان تتابع زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غرب الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 5:35 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم، محافظة آخهتشي بولاية كيزيلسو القرغيزية ذاتية الحكم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين. وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا عند الْتقاء خط العرض 41.08 درجة شمالًا، وخط الطول 78.55 درجة شرقًا. ولم تَرِد على الفور تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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