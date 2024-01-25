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تراند اليوم : بعد مقاطعة المشاهير… «تيك توك» تسرّح العشرات من الموظفين!

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صحيفة الخليج 365: أعلنت منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» تسريح عشرات العاملين في وحدة الإعلانات والمبيعات التابعة لها، لتصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتقليص الوظائف في العام الجديد.

تسريح

وأكد متحدث باسم «تيك توك» أن المنصة ستلغي 60 وظيفة. ولم تقدم المؤسسة سببا لتسريح العمال.

وظائف

بيد أن المنصة قالت إن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف مفتوحة أخرى في «تيك توك»، والتي تضم حاليا أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة.

منصة

يشار إلى أن المنصة مملوكة لشركة «بايت دانس» ومقرها بكين ولديها أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

محتوى

وتشتهر منصة التواصل الاجتماعي بمحتوى الفيديو القصير الشائع وسط المستخدمين الأصغر سناً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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