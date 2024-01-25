شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يوضح اشتراطات استخدام الدراجات النارية في قطاع التوصيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي اشتراطات استخدام الدراجات النارية في قطاع التوصيل.

وقال الروقي بأن اشتراطات الدراجات النارية تكون صادرة من المرور وهي اشتراطات طبيعية، المختصة بقيادة الدراجة النارية.

وأضاف الروقي بأن هناك إجراء قد يتوقع أن يحدث لاحقا وهو كيفية استخدام نظام الخرائط، مشيرا إلى أن هناك قرارات جديدة لتنظيم قطاع التوصيل في السعودية.