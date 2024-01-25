شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لمتسابق في رالي داكارسيارته تفحمت بالكامل..شاهد:ماذا فعل الشباب السعوديون معه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2024-01-25أ£ الساعة 11:00ص (بويمن-متابعات)
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وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، حادث احتراق سيارة متسابق مشارك في مسابقة رالي داكار، التي تقام في المملكة.
وأبان المقطع، لحظة اشتعال السيارة التي يبدو أنها تفحمت بالكامل وسط الصحراء، ولم يتبق منها سوى الإطارات والهيكل الخارجي.
وظهر في المقطع، شباب سعوديين كانوا متواجدين لحظة وقوع الحادث، وعلى الفور وصلوا إلى المتسابق وقدموا له الدعم والطعام والمياه.
كما أظهر الفيديو، أحد الشباب وهو ينقذه من على الأرض، ويقول له "لا تقلق نحن معك وندعمك"، في خطوة منهم حتى يطمئن، وبالفعل ظهر على وجه المتسابق الابتسامة والشكر لهم.
وبعد ذلك وصلت طائرات الإسعاف الجوي إلى موقع الحادث، لتقوم بنقل المتسابق وإسعافه.
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