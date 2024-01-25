العراق.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب البصرة

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محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأعلنت وزارة النقل العراقية في بيان لها، أن الهزة الأرضية تم الشعور بها من قِبَل بعض السكان، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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