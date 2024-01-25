شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل تحسين بيئة قائدي الشاحنات.. أهم توصيات السلامة المرورية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

رفع الالتزام بمواصفات الشاحنات

مؤشرات الأداء وإحصائيات الحوادث

الدمام - شريف احمد - أوصت لجنة السلامة المرورية في حفر الباطن، في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بإعادة تقييم عمل اللجنة بحيث تكون أكثر فاعلية في إيجاد الحلول للمشاكل المرورية القائمة، وذلك في الجوانب التخطيطية والإنشائية للطرق والأرصفة والمداخل والمخارج، وممرات عبور المشاة والتقاطعات.كما أوصت اللجنة بالعمل على تحسين بيئة قائدي الشاحنات ورفع الالتزام بالمواصفات لتلك الشاحنات، وعمل حملات توعوية لقائدي المركبات بأنواعها، وإيجاد كرسي في جامعة حفر الباطن لتطوير جانب السلامة بالتعاون مع شركة أرامكو.جاءت هذه التوصيات بعد مناقشة الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية، حيث قدم أمين عام اللجنة عبد الله الراجحي تقريرًا عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة بالمنطقة، التي تشمل حوادث الوفيات وحوادث الإصابات البليغة للعام 2023، مقارنة بالعام الذي قبله، وأهم مستجدات أعمال اللجنة في مجال السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية للعام 2024م.وأكد محافظة حفر الباطن أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وحماية الأرواح والممتلكات.