تراند اليوم : الفنان أحمد العوضي يكشف تفاصيل وعكته الصحية.. ويعلق: ياسمين ما سابتنيش رغم الانفصال _فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن تفاصيل وعكته الصحية بعد انفصاله عن مواطنته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر": شعرت بارتفاع كبير فى درجة الحرارة وذهبت للطبيب، وقال لي لازم أتحجز 4 أيام فى المستشفى عشان إهمالي فى صحتي.

وأضاف: أنا وياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جداً، وبمجرد ما ياسمين عرفت إنى تعبت فى التصوير بعتتلى رسالة تتطمن علي بالرغم من طلاقنا.

وأكمل: ياسمين عندما سمعت إني تعبت في التصوير وجالي التهاب في الشعب الهوائية اتصلت بي للاطمئنان علي، وأول واحدة قلت لها عن تعبي.

وتابع: ذهبت المستشفى لقيت ياسمين داخلة علي وبتطمن وما سابتنيش لحظة، وهذا ليس جديد عليها وأنا حبيتها عشان هي أصيلة، مضيفا: حتى وإحنا متطلقين في بينا احترام.