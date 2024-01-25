تراند اليوم : كشتة وملابس وثلوج وأمطار.. "الحصيني" يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

هبات قوية

وقال "الحصيني"، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طقس غد الجمعة غير مناسب للكشتة والتنزه في البر بالوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الغربية، متوقعًا نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية؛ إلا أن يصرفها الله.

أجواء مناسبة

وتابع: في السبت "اكشتوا وتنزهوا، أجواء مناسبة على معظم المناطق، أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا، باردة ليلًا على معظم المناطق عدا شمال وشمال غرب المملكة لا يُنصح بالتنزه والكشتة، ومتوقع نشاط للرياح عليها من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية".

ملابس ثقيلة

وأضاف: "ارتدوا الملابس الثقيلة ليلًا، من المتوقع انخفاض في الحرارة عن الأيام السابقة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة خارج المدن، ويشمل الانخفاضُ سواحلَ البحر الأحمر والشمالية والوسطى، ويحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا".

الممطرة السابعة

وأشار إلى أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال إجازة نهاية الأسبوع على أجزاء متفرقة من الشمالية والشمالية الغربية والغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية تمتد إلى الباحة وعسير وجازان، وتمتد إلى أجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

الأمطار المتوقعة

واختتم قائلا: "الأمطار المتوقعة في معظمها متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة، واحتمال مطر ثلجي على مرتفعات تبوك، والله أعلم".