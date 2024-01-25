تراند اليوم : بالفيديو: قيادي في حماس يكشف حقيقة وجود مفاوضات بشأن خروج قادة الحركة من غزة.. ويعلق: الأبواب مفتوحة

صحيفة الخليج 365: قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، إنه لا يوجد أي صفقة تقوم على خروج قادة حماس من غزة، مضيفا: خروجنا من القطاع سيناريو مستحيل وغير مطروح.

مبادرة واضحة

وأكمل نزال، خلال مداخلة بقناة "الحدث"؛ "حركة حماس لم يجرؤ أحد على أن يقدم لها مقترحاً ضمن مبادرة واضحة وسياسية تقضي بخروج هؤلاء القادة سواء العدد الذي يتم الحديث عنه في الإعلام.

اتصال رسمي

وأشار: منذ الحرب حتى الآن لن تجري السلطة الفلسطينية أي اتصال رسمي مع حركة حماس، مبينا: حتى الآن اتصال واحد حدث في اليوم الأربعين بعد 7 أكتوبر.

إسرائيل وحماس

وتابع: كان مجاملة من قبل نبيل أبو ردينة الذي بعد هذا الاتصال صرح لإحدى الفضائيات بأن ما يجري بين إسرائيل وحماس هو أمر بينهما ولا علاقة لنا به، معلقا: الأبواب مفتوحة لحوار فلسطيني.