تراند اليوم : خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية (193) عضواً بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

صحيفة الخليج 365 : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- أمراً مكياً كريماً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلي الوزراء-حفظهما الله- للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصها الدائم-أيدهما الله- على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة2030، منوهاً معاليه بما تحظى به النيابة العامة من مقامهما الكريم من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.