شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للأدوية .. هذه الفاكهة الربانية المذهلة ستنقذك من 5 أمراض خطيرة وفتاكة؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثيرون خاصًة مع تقدم العمر من مشكلات المفاصل والعظام، التي تتسبب في العديد من الأعراض المزعجة بينها الألم المزمن حتى المسكنات لا يمكنها إيقافه، رغم ذلك يمكن تجنب كل هذه المعاناة من خلال تناول أطعمة تحتوي على عناصر غذائية تفيد صحة العظام والمفاصل بينها مجموعة من الفواكه التي قد تظهر في فصلي الصيف والشتاء.

التين

يحتوي التين على عناصر غذائية، أبرزها فيتامين ك والكالسيوم، كلاهما يحمي من خطر الإصابة بهشاشة العظام، يعتبر التين من الفواكه المفيدة للنساء تحديدًا، لأنهن الأكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام، نظرًا للتغيرات التي يمر بها جسد المرأة.

2-الموز

يحتوي الموز على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، يساعد المغنيسيوم في امتصاص فيتامين د في الجسم، الذي يلعب دورًا في الوقاية من التهابات المفاصل وآلام العظام، فضلًا عن البوتاسيوم الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، الشهير بفوائده لصحة العظام، تبلغ نسبة المغنيسيوم 6% من القيمة الغذائية اليومية، كما تحتوي على 356 من البوتاسيوم لكل 100 جرام من الموز.

3-البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة مرتفعة من فيتامين سي، تصل إلى 83 ملليجرامًا، يسبقه في الترتيب في الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي الجريب فروت، بسبب أنه يصل إلى 88 ملليجرامًا، يساعد فيتامين سي في الوقاية من فقدان العظام، يعتبر فقدان كثافة العظام الذي يصيب بعض الأشخاص لعدة عوامل بينها التقدم في العمر، تتضمن أعراض فقدان كثافة العظام: الانحناء، قصر القامة.

4-الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية، التي تتمثل في الأوميجا 3، فضلًا عن احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي تصل إلى 16% من القيمة الغذائية، فضلًا عن العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والكالسيوم، إضافًة إلى قيمة مرتفعة من البوتاسيوم تصل إلى 485 ملليجرامًا لكل 100 جرام من الأفوكادو، كل هذه العناصر الغذائية القيمة تساهم في الوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام.

5-الفاكهة المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مثل التين والخوخ، أحد الفواكه المدعومة بفيتامين د والكالسيوم، وتناولها باعتدال يوميًا يساهم في الوقاية من فقدان كثافة العظام، حيث يتسبب فقدان العظام في سهولة تعرض العظام للكسر مع الحوادث أو التقدم في العمر.