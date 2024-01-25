شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستعرض رحلته بطائرة خاصة من الرياض إلى تونس بتكلفة 650 ألف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف شاب عن تكاليف رحلته الذي قام بها على طائرة خاصة من الرياض إلى تونس بتكلفة وصلت لـ 650 ألف ريال .

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يصعد إلى الطائرة الخاصة التي ستقله إلى تونس، مستعرضًا الطعام الذي قُدم له خلال رحلته، والطائرة من الداخل .

وأثار المقطع غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا يعتبر تبذير، حيث علّق أحدهم قائلاً:” الله يرزق من يشاء بغير حساب، لو عطاني 650 ألف اشتري شقة لي أنا وعيالي كان أدعي له كل ريال دعوة حتى أكمل 650 ألف دعوة قد تدخله الجنة أحسن من تونس.”