شكرا لمتابعة خبر عن ‎خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية عدد من الأعضاء بالنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- أمراً مكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، لافتًا أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلي الوزراء-حفظهما الله- للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصها الدائم-أيدهما الله- على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ونوّه الشيخ المعجب على ما تحظى به النيابة العامة من مقامهما الكريم من دعم مستمر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.