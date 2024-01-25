تراند اليوم : هل تجميد الخبز في الفريزر يجعله قليل السكر؟ .. الخضيري يجيب ويحسم الجدل

صحيفة الخليج 365: علق أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على مقطع الفيديو المتداول الذي يزعم بأن تجميد الخبز بالفريزر يجعله قليل السكر، ولا يرفع السكر في الدم، وأنه صحي ومفيد.

​​​​​وقال "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": ‏يُتداول مقطع يفيد بأن تجميد الخبز بالفريزر يجعله قليل السكر ولا يرفع السكر وصحي ومفيد ووو... الخ ، وهذه المزاعم غير صحيحة.

وتابع: "لا يمكن أن تتغير نسبة السكر أو مكونات الخبز بسبب تجميده بالفريزر. والذين جرّبوه لم يجدوا أي انخفاض في نسبة السكر بعد ساعتين من تناول الخبز المجمد بالفريزر ١٢ ساعة أو لعدة أيام، بل ارتفع السكر وزاد".