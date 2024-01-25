تراند اليوم : شاهد.. شاب يستعرض رحلته من الرياض إلى تونس في طائرة خاصة.. والكشف عن تكلفتها الكبيرة!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب وثق خلاله رحلته من الرياض إلى تونس، على متن طائرة خاصة، بتكلفة بلغت 650 ألف ريال.

وأظهر مقطع الفيديو، إقلاع الطائرة من الرياض، وصعود الشاب بمفرده داخلها، بينما قام قائدها بتحديد مسارها.

وقدم للشاب العديد من أنواع الضيافة داخل الطائرة، وظل يلتقط صورا من أعلى للمدن، حتى وصلت الطائرة إلى وجهتها.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "طيب دفع 650 ألف ريال وجلس بهذا المكان وصور وبعدين، يعني وش يستفيد"، بينما أضاف آخر: "اعتقد تكلفة استئجار طائرة خاصة لهذه الرحلة أقل بكثير".