تراند اليوم : سيجعلك تستغني عن الأدوية.. خبراء يكشفون عن نظام غذائي يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن نظام غذائي صحي، يساعد على الاستغناء عن أدوية خفض الكوليسترول، وإبقاء معدله في الدم منخفضاً.

السيطرة على الكوليسترول

وقال الخبراء إن أفضل طريقة للسيطرة على الكوليسترول هي اتباع نظام غذائي منضبط، والعادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

ويجب اتباع نظام غذائي نباتي غني بالألياف القابلة للذوبان، مثل دقيق الشوفان، ونخالة الشوفان، والفاصوليا، والتفاح، والبازلاء، والحمضيات، والجزر، والشعير، وبذور الكتان، والمكسرات.

الحصول على ستيرول

أوصى الخبراء بالحصول على ستيرول، وهو نوع من الدهون الطبيعية التي توجد في الفواكه والخضروات وزيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات، مع إضافة أيضا الحليب والزبادي.

الدهون المشبعة

حذر الخبراء من الدهون المشبعة، التي توجد عادة في اللحوم الدهنية والمعالجة، والزبدة، والزيوت الاستوائية مثل النخيل وجوز الهند، لأنها تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم، أكثر من الكوليسترول الموجود بشكل طبيعي في البيض والمحار.