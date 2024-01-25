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تراند اليوم : شاهد .. نقاش حاد بين طلال العامري وحمد الدبيخي حول تصريحات مانشيني عن المنتخب .. والأخير: "يصرح على كيفه طالما نتايجه زينة حنا راضيين"

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صحيفة الخليج 365: دخل الناقدان الرياضيان طلال العامري وحمد الدبيخي في نقاش حاد داخل استوديو قناة أبو ظبي بسبب تصريحات مدرب المنتخب السعودي مانشيني حول الترشح للبطولة.

وقال العامري أن مدرب المنتخب السعودي قال بصريح العبارة أن المنتخب غير مرشح للبطولة، وإذا كان هذا قول قائد السفينة، فعلى الدنيا السلام.

ورد الدبيخي على رأي الغامري أن ما يهمه هو أرقام المدرب وليس تصريحاته، وأن النتائج تتكلم، ولا يهم ما يقوله.

وقاطع العامري حديث الدبيخي ليؤكد أن تصريحات المدرب مهمة، ولها تأثيرها الكبير على اللاعبين وعلى الجمهور، حتى وإن كانت النتائج جيدة، لافتا إلى أن تصريحات مانشيني عليها علامة استفهام.

وتابع الدبيخي قائلًا: "إحنا راضيين يصرح على كيفه طالما أن نتايجه زينه راضيين" مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي عنده أهداف أهم وأكبر من الفوز في هذه البطولة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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