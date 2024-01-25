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تراند اليوم : بالفيديو: عازفة سعودية تروي قصة تعلمها العزف على البيانو ..وتكشف عن موقف أسرتها من عملها بمجال الموسيقى

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صحيفة الخليج 365: كشفت إيمان قستي عازفة سعودية عن قصة تعلمها للعزف وابتكارها لغة موسيقية خاصة بها.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة "العربية":" أنا عازفة بيانو ومؤلفة موسيقية وشاركت في فعاليات ومناسبات كثيرة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الموسيقى ومنظمات حكومية ودولية".

وتابعت: " تعلمت العزف على البيانو عندما كان عمري 7 أو 8 سنوات بدعم من والدتي، وكان تعليم ذاتي وسماعي حتى أهداني والدي آلة البيانو".

وأضافت: "أنا سعيدة بتواجدي في مجال الموسيقى بالسعودية، وتعلمت تعليم ذاتي وابتكرت لغة موسيقية خاصة فيني، حيث أستطيع ترجمة اللحن وأشارك فيه بالحفلات".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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