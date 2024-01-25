تراند اليوم : بالفيديو: عازفة سعودية تروي قصة تعلمها العزف على البيانو ..وتكشف عن موقف أسرتها من عملها بمجال الموسيقى

صحيفة الخليج 365: كشفت إيمان قستي عازفة سعودية عن قصة تعلمها للعزف وابتكارها لغة موسيقية خاصة بها.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة "العربية":" أنا عازفة بيانو ومؤلفة موسيقية وشاركت في فعاليات ومناسبات كثيرة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الموسيقى ومنظمات حكومية ودولية".

وتابعت: " تعلمت العزف على البيانو عندما كان عمري 7 أو 8 سنوات بدعم من والدتي، وكان تعليم ذاتي وسماعي حتى أهداني والدي آلة البيانو".

وأضافت: "أنا سعيدة بتواجدي في مجال الموسيقى بالسعودية، وتعلمت تعليم ذاتي وابتكرت لغة موسيقية خاصة فيني، حيث أستطيع ترجمة اللحن وأشارك فيه بالحفلات".