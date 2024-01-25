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تراند اليوم : الكويت.. قرار قضائي جديد بشأن الفاشينستا فاطمة المؤمن المدانة بدهس شخصين

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صحيفة الخليج 365: رفضت دائرة محكمة الجنح الكويتية خلال جلستها اليوم إخلاء سبيل الفاشينستا فاطمة المؤمن، وأجلت المحاكمة إلى جلسة 15 فبراير لتقديم الدفاع .

وفي 25 أكتوبر الماضي قضت محكمة الجنح ، بحبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 3 سنوات، كما قضت بسحب رخصة القيادة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري. حسب وسائل إعلام كويتية.

والجدير بالذكر كان الحادث قد وقع فجر يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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